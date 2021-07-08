حديقة أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية للتكنولوجيا العليا تقبل مقيمة جديدة

باكو، 8 يوليو، أذرتاج

عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي لمجلس خبراء حديقة أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية للتكنولوجيا العليا عبر منصة زوم برئاسة رئيس المجلس نائب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية راسم علي قولييف.

افتتح الاجتماع رئيس المجلس علي قولييف موضحا أن الاجتماع مكرس لبحث مسائل تسجيل شركة برولاين تشيميكالس ذات المسؤولية المحدودة بصفتها مقيمة لدى حديقة أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية للتكنولوجيا العليا.

ثم عرض مؤسس ورئيس الشركة وقار حسنوف مشروع استثمار في إنتاج طبقة واقية كارهة للماء ومضادة للكهرباء الساكنة تتكون من جزيئات نانوية على أسطح صلبة مختلفة باستخدام مستحلبات السيليكون الدقيقة والكبيرة مضيفا أن الشركة تنتج في الغالب مواد الغسل والتنظيف الفاعلية وذات الجودة العالية في مجال غسل السيارات وتجميلها وكيمياء المنزل والصناعة والمراكب النقلية والمواد السائلة للسيارات.

وقال إن الشركة تستخدم الخام ذا الجودة العالية المنتج من قبل المنتجين العالميين الرائدين في اعداد المنتجات.

كما قدم حسنوف معلومات حول خطط الشركة المستقبلية.

وبعد مناقشات قرر المجلس بمنح صفة مقيم لشركة برولاين تشيميكالس لدى حديقة أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية للتكنولوجيا العليا.