باكو، 12 يوليو، أذرتاج

تمر اليوم 28 عاما على تأسيس توركصوي المنظمة الدولية للثقافة التركية.

وقعت أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان واوزبكستان وتركيا وتركمانستان 12 يوليو عام 1993م على اتفاقية تأسيس توركصوي الإدارة المشتركة للثقافة والحرف التركية وانضمت إلى المنظمة في السنوات التالية جمهوريات ألطاي وباشقيردستان وتتارستان وطيوا وخاكاس وساخا ياكوت للاتحاد الروسي ومنطقة جاجوز ذات الحكم الذاتي في مولدوفا وجمهورية شمال قبرص التركية. وتسمى المنظمة منذ عام 2009م المنظمة الدولية للثقافة التركية.

وتتخذ المنظمة مقرا من مدينة أنقرة وتحدد فعاليات المنظمة عبر اجتماعات يعقدها سنويا المجلس الدائم لوزراء الثقافة للاعضاء ويرأس نشاط المنظمة الجاري أمين عام.

وكان وزير الثقافة الأذربيجاني السابق سفير البلد في روسيا بولاد بلبل اوغلو تولى منصب الأمين العام لتوركصوي فترة 1993-2006م ويتولى المنصب حاليا وزير الثقافة الكازاخي السابق دوسن كاسينوف.

وقد حققت المنظمة خلال الفترة الماضية مشاريع كبيرة واعمالا واسعة النطاق ترمي إلى دعاية وتعريف التراث الثقافي التركي العام وتطوير العلاقات في مجالات الثقافة والفنون الجميلة بين الشعوب الناطقة بالتركية وسائر البلاد والمناطق وعدد كبير من تلك المشاريع تنظم تقليديا سنويا.