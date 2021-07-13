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    علم وتعليم


    بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال التعليم العالي

    ١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]

    باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى وزير التعليم الاذربيجاني أمين أمر الله يف اليوم مع رئيس جامعة "لوكمان حكيم" التركية بولند قوموشال والوفد المرافق له.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم انه خلال اللقاء، أطلع وزير التعليم الضيوف على الأعمال المنجزة في إطار التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال التعليم العالي. كما ناقش الطرفان آفاق التعاون بين البلدين.

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