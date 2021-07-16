زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان خلال نصف العام

باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

وفقا لبيانات التشغيل الخاصة بالكهرباء لوزارة الطاقة في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، بلغ إنتاج البلاد من الكهرباء خلال يونيو مليارين و278 مليون كيلوواط / ساعة والصادرات 99.01 مليون كيلوواط / ساعة واستيراد 12.1 مليون كيلوواط / ساعة.

وزاد إنتاج الكهرباء خلال شهر يونيو بمقدار 122.8 مليون كيلوواط / ساعة والصادرات بمقدار 04 مليون كيلوواط / ساعة والواردات بمقدار 2.9 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم توليد 13 مليارا و206 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية و12 مليارا و247.5 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الحرارية و772.5 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و186 مليون كيلوواط ساعة في محطة الطاقة الشمسية و47.1 مليون كيلوواط ساعة في محطة طاقة الرياح.