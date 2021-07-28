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    جورجيا تستورد من أذربيجان 505 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 6 أشهر

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٨]

    تبيليسي، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا خلال العام الماضي 505 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية من أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المشغل التجاري لنظام جورجيا للطاقة الكهربائية أن هذا يزيد بنسبة 21.4 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020.

    استوردت جورجيا من أذربيجان خلال الفترة المذكورة مليار و706.1 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

     

    AZERTAG.AZ : جورجيا تستورد من أذربيجان 505 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 6 أشهر
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