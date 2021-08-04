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    تخصيص 7 ملايين مانات لأعمال إعادة ترميم وبناء منشآت متضررة نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان

    ٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٧]

    باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وقع الرئيس إلهام علييف على أمر "بشأن إجراءات إضافية لتنفيذ أعمال الترميم وإعادة البناء في المؤسسات التعليمية المتضررة نتيجة عدوان القوات المسلحة الأرمينية على أراضي جمهورية أذربيجان ابتداء من 27 سبتمبر عام 2020".

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم تخصيص 7 ملايين مانات لوزارة التعليم من الصندوق الاحتياطي للرئيس الأذربيجاني المنصوص عليه في ميزانية الدولة لجمهورية أذربيجان لعام 2021 لضمان تنفيذ أعمال الترميم وإعادة البناء في المؤسسات التعليمية المتضررة نتيجة عدوان أرمينيا على مناطق كنجه وأغدام وجورانبوي وتارتار الأذربيجانية. صدرت تعليمات إلى وزارة المالية لجمهورية أذربيجان لتوفير التمويل بالمبلغ المحدد في هذا المرسوم وإلى مجلس وزراء جمهورية أذربيجان لحل الفضايا المترتب عليها عن هذا المرسوم.

     

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