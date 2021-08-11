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    علم وتعليم


    جامعة الاقتصاد الاذربيجانية تواصل قبول طلبة أجانب

    ١١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٥‎]

    باكو، 11 أغسطس، أذرتاج

    تواصل جامعة الاقتصاد الاذربيجانية اونيك قبول طلبة أجانب للعام الدرائي الـ2021/2022م.

    قالت الجامعة في بيان إن المرغوبين في الانتساب يطلب منهم باجراءات تسجيل عبر رابط في موقع الجامعة بارفاق وثائق ضرورية في النظام.

    ومن الممكن أن يتقدم كذلك من يحمل ازدواجية الجنسية وليس لهم رخصة للاقامة الدائمة وتقبل الجامعة مراجعات الى 31 اغسطس.

    ويطلب من المتقدمين بتصديق شهادات البكالوريوس الصادرة عن الجامعات الاجنبية في أذربيجان بعد الحصول على مصادقة الابوستيل عن جانب الجهات ذات الصلة في البلاد التي صدرت عنها تلك الشهادات.

     

     

    AZERTAG.AZ :جامعة الاقتصاد الاذربيجانية تواصل قبول طلبة أجانب
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