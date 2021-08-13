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    علم وتعليم


    مجلة "Viruses" الدولية تكتب مقالا عن لقاح أعده العالم الأذربيجاني ضد كوفيد - 19

    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٠٤]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    كتبت مجلة "Viruses" الدولية مقالا عن لقاح أعده العالم الأذربيجاني ترلان محمدوف عضو اللجنة العلمية للتحصين في وزارة الصحة التركية وبروفسور جامعة أكدنيز وعضو أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان المقال يغطي بحثا عن لقاحين ضد كوفيد - 19 نتيجة البحث الذي تم إجراؤه لمدة 6 أشهر في السنة.

     

    AZERTAG.AZ :مجلة "Viruses" الدولية تكتب مقالا عن لقاح أعده العالم الأذربيجاني ضد كوفيد - 19
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