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    حجم الكهرباء التي تصدرها أذربيجان إلى الدول المجاورة

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٠]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بلغت صادرات الكهرباء في البلاد 822.4 ملايين كيلوواط / ساعة خلال 7 أشهر.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الصادرات زادت بمقدار 94.2 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تم تصدير 152.3 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء إلى إيران و109.1 مليون كيلوواط / ساعة إلى تركيا و56.1 مليون كيلوواط / ساعة إلى روسيا و504.9 مليون كيلوواط / ساعة إلى جورجيا.

    بلغت واردات الكهرباء 100.1 مليون كيلوواط / ساعة في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري. تم استيراد 19.6 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من إيران و55.8 مليون كيلوواط / ساعة من روسيا و24.7 مليون كيلوواط / ساعة من جورجيا.

     

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