إنتاج الطاقة الكهربائية من في محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية

باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أنتجت محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري 15 مليارا و845 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية ارتفع بمقدار 395.9 مليون كيلو واط ساعي إلى 14 مليار و754.8 مليون كيلو واط ساعي وزادت محطات الطاقة الكهرومائية 102.9 مليون كيلو واط ساعي إلى 877.4 مليون كيلو واط ساعي بينما زادت المصادر الأخرى (محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية) بنسبة 0.3 مليون كيلو واط ساعي لتصل إلى 212.8 مليون كيلو واط ساعي خلال الفترة المشمولة بالتقرير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.