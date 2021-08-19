إنتاج 14.2 مليار كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية في أذربيجان خلال العام الجاري

باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بلغ إنتاج الكهرباء من قبل شركة "أذرإنيرجي" 14 مليارا و227.5 مليون كيلوواط / ساعة خلال 7 أشهر (13 مليارا و463.6 مليون كيلو واط ساعي في محطات الطاقة الحرارية و763.9 مليون كيلوواط / ساعة في محطات الطاقة الكهرومائية).

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان إنتاج الكهرباء من قبل دائرة الطاقة الحكومية لجمهورية نخجوان ذاتية الحكم في الفترة ما بين يناير ويوليو 263.9 مليون كيلوواط ساعة (131.2 مليون كيلوواط ساعة في محطات الطاقة الحرارية و103.2 مليون كيلوواط ساعة في محطات الطاقة الكهرومائية و29.5 مليون كيلوواط ساعة في المحطات الشمسية) ومليار و312.5 مليون كيلوواط ساعة في محطات الكهرباء المستقلة.

تم انتاج 41 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء في محطات طاقة الرياح.