  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    مساعد الرئيس: لا طلب بتطعيم الأبوين والأطفال بل العاملين في نظام التعليم

    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

    قال شاهمار موسموف مساعد الرئيس مدير قسم المسائل الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية بالديوان الرئاسي في مؤتمر صحافي منعقد من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء 20 أغسطس اليوم إنه لا طلب بتطعيم الأبوين والأطفال في البلد.

    واضاف موسموف أن البلد فيه طلب بتطعيم الذين يعملون في نظام التعليم.

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: لا طلب بتطعيم الأبوين والأطفال بل العاملين في نظام التعليم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٧]
    مساعد الرئيس: يخطط استئناف التعليم التقليدي في المدارس 15 سبتمبر
    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٣]
    مساعد الرئيس: يجب تطعيم 80 في المائة على الأقل من عاملي نظام التعليم
    لا طلب بتطعيم الأبوين والأطفال
    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٠٤]
    مجلة "Viruses" الدولية تكتب مقالا عن لقاح أعده العالم الأذربيجاني ضد كوفيد - 19
    ١١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٥‎]
    جامعة الاقتصاد الاذربيجانية تواصل قبول طلبة أجانب
    مساعد الرئيس: لا طلب بتطعيم الأبوين والأطفال بل العاملين في نظام التعليم