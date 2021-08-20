مساعد الرئيس: لا طلب بتطعيم الأبوين والأطفال بل العاملين في نظام التعليم
AzerTAg.az
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
باكو، 20 أغسطس، أذرتاج
قال شاهمار موسموف مساعد الرئيس مدير قسم المسائل الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية بالديوان الرئاسي في مؤتمر صحافي منعقد من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء 20 أغسطس اليوم إنه لا طلب بتطعيم الأبوين والأطفال في البلد.
واضاف موسموف أن البلد فيه طلب بتطعيم الذين يعملون في نظام التعليم.
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