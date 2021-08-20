مساعد الرئيس: يجب تطعيم 80 في المائة على الأقل من عاملي نظام التعليم
لا طلب بتطعيم الأبوين والأطفال
AzerTAg.az
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
باكو، 20 أغسطس، أذرتاج
قال شاهمار موسموف مساعد الرئيس مدير قسم المسائل الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية بالديوان الرئاسي في مؤتمر صحافي منعقد من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء 20 أغسطس اليوم إنه لا طلب بتطعيم الأبوين والأطفال في البلد ولكن طلبا بتطعيم الذين يعملون في نظام التعليم على أن يكون 80 في المائة منهم من المطعمين على الأقل.
واضاف موسموف انه من المخطط استئناف التعليم والتدريس التقليدي ابتداء من 15 سبتم
مفيدا أن استئناف التعليم التقليدي مرهون على الاوضاع الوبائية في اوائل سبتمبر.
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