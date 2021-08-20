مساعد الرئيس: يخطط استئناف التعليم التقليدي في المدارس 15 سبتمبر
AzerTAg.az
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
باكو، 20 أغسطس، أذرتاج
قال شاهمار موسموف مساعد الرئيس مدير قسم المسائل الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية بالديوان الرئاسي في مؤتمر صحافي منعقد من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء 20 أغسطس اليوم إنه يخطط استئناف التعليم التقليدي لدى المدارس بدء من 15 سبتمبر.
واضاف أن استئناف التعليم التقليدي مرهون على الاوضاع الوبائية في اوائل سبتمبر.
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