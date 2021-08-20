  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    مساعد الرئيس: يخطط استئناف التعليم التقليدي في المدارس 15 سبتمبر

    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

    قال شاهمار موسموف مساعد الرئيس مدير قسم المسائل الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية بالديوان الرئاسي في مؤتمر صحافي منعقد من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء 20 أغسطس اليوم إنه يخطط استئناف التعليم التقليدي لدى المدارس بدء من 15 سبتمبر.

    واضاف أن استئناف التعليم التقليدي مرهون على الاوضاع الوبائية في اوائل سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: يخطط استئناف التعليم التقليدي في المدارس 15 سبتمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٣]
    مساعد الرئيس: يجب تطعيم 80 في المائة على الأقل من عاملي نظام التعليم
    لا طلب بتطعيم الأبوين والأطفال
    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٢٩]
    مساعد الرئيس: لا طلب بتطعيم الأبوين والأطفال بل العاملين في نظام التعليم
    ١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٠٤]
    مجلة "Viruses" الدولية تكتب مقالا عن لقاح أعده العالم الأذربيجاني ضد كوفيد - 19
    ١١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٥‎]
    جامعة الاقتصاد الاذربيجانية تواصل قبول طلبة أجانب
    مساعد الرئيس: يخطط استئناف التعليم التقليدي في المدارس 15 سبتمبر