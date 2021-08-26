انشاء محطات فرعية في جبرائيل وزنقيلان وقوبادلي وأغدام (فيديو)

باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وفقا لتعليمات الرئيس إلهام علييف، تقوم شركة "أذرأنيرجي" حاليا ببناء محطات فرعية بقدرة 110/35/10 كيلو فولت في كل من مقاطعات جبرائيل وقوبادلي وزنقيلان وأغدام من أجل ربط الأراضي المحررة من الاحتلال بنظام الطاقة العام لأذربيجان ولتزويدها بالكهرباء المستقرة وغير المنقطعة.

يجري وضع خط نقل طاقة ثنائي الدائرة بقدرة 110 كيلو فولت الى محطة "جبرائيل" الفرعية الجديدة على بعد 40 كيلومترا من محطة "شكربكلي" الفرعية وإلى محطة "قوبادلي" الفرعية الجديدة على بعد 45 كيلومترا من جبرائيل وإلى محطة "زنقيلان" الفرعية الجديدة على بعد 29 كيلومترا من قوبادلي. يتم بناء مبنى إداري جديد في جميع المحطات الفرعية الثلاث.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16299654395657323836.mp4