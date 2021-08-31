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    ثقافة


    ايام شعر واقف تستمر في شوشا المحررة

    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥‎٥‎]

    شوشا المحررة، 31 أغسطس، أذرتاج

    برنامج أيام شعر واقف المنظمة في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الارميني غني ايضا.

    أفادت أذرتاج أن الشعراء الشعبيين والجيل المتوسط والشاب من الشعراء اجتمعوا في عاصمة ثقافة أذربيجان وألقوا أشعارهم على المشاركين فيما استمعوا الى نماذج من الموقام الشعبي بأداء الفنانين الشعبيين.

    كما شاهد المشاركون أداء شعريا باسم "من نظامي الى واقف".

     

     

    AZERTAG.AZ : ايام شعر واقف تستمر في شوشا المحررة
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    ايام شعر واقف تستمر في شوشا المحررة