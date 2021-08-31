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    ثقافة


    عقد ندوة على هامش أيام شعر واقف في شوشا المحررة

    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٣]

    شوشا المحررة، 31 أغسطس، أذرتاج

    عقدت ندوة على هامش فعاليات أيام شعر واقف في شوشا المحررة 31 أغسطس اليوم.

    كان موضوع الندوة الأدبية "ماضي قراباغ وحاضره بالمستوى الأدبية" وارتكزت الندوة على المهام المنوطة أمام الأدب الوطني والنماذج الأدبية من نتاج السنوات الـ30 الاخيرة ودوافع أيام شعر واقف الى رجال الأدب وإبداع الملا بناه واقف منقطع النظير.

     

     

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