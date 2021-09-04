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    ثقافة


    وزير الثقافة يستقبل رئيس مندوبية المجلس الثقافي البريطاني في أذربيجان

    ٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢٠]

    باكو، 4 أيلول، أذرتاج

    استقبل وزير الثقافة أنار كريموف مساء 3 أيلول البارحة رئيس مندوبية المجلس الثقافي البريطاني في أذربيجان سمر شاه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلد.

    قالت الوزارة في بيان إن الوزير كريموف هنأ سمر شاه بمناسبة توظيفه لمنصب رئيس مكتب المجلس الثقافي البريطاني في الأردن ورئيس كتلة المشرق متمنيا له نجاحًا وانجازات كبيرة في منصبه الجديد.

    وابلغ الوزير أن أذربيجان تعير اهمية للتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وان الفعاليات المشتركة موجهة الى تعزيز علاقات الصداقة بين أذربيجان وبريطانيا العظمى مشيدا بالمشاريع المنفذة من قبل المجلس البريطاني في مجال الثقافة.

    واكد سمر شاه بامتنان على الاعمال المنفذة مشتركا مع موظفي المجلس خلال فترة عمله في أذربيجان مشيرا الى يقينه من استمرار التعاون المثمر في السنوات القادمة استمرارا ناجحا متمنيا للوزير وأسرة الوزارة نجاحا.

    كما عبر الطرفان في اللقاء عن ثقة في تحقيق ناجح لفعاليات مشتركة مع رئيس جديد للمندوبية في أذربيجان للمجلس الثقافي البريطاني وفي مزيد من توسع التعاون.

    واستمر اللقاء بمناقشة سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الثقافة يستقبل رئيس مندوبية المجلس الثقافي البريطاني في أذربيجان
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