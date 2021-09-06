حفريات في معلم العصر الحجري الحديث في أغسطافا تكشف عن تاريخ المنطقة

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

واصلت البعثة الاثرية تحت اشراف الأستاذ نجف موسيبلي نائب مدير معهد الآثار والاثنوغرافيا في اكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية الحفريات الاثرية الواسعة النطاق التي بدأتها في مسكن جاغري تابه (محافظة اغسطافا) القديم الذي يعود تاريخه الى الالفية السادسة قبل الميلاد الى العصر الحجري الحديث. نتيجة الحفريات الأولية التي أجريت من قبل هذه البعثة عام 2013 تحدد ان هذا المسكن الاثري عائد الى ثقافة شومو تابه الأثرية الى العصر الحجري الحديث.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن معهد الآثار والاثنوغرافيا ان الحفريات أجريت في مساحة تبلغ 200 متر مربع. اكتشف ان هذا المكان أصبح في القرون الوسطى (القرنين الثامن والعاشر) مكانا سكنيا أيضا. تم العثور في المكان على عينات الفخار وآثار النار وبقايا المباني المستديرة وبعض الأدوات المستعملة في المعيشة.