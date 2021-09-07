وزير التعليم: ستستأنف المدارس الخاصة التعليم بشكل تقليدي وفقا لبرامجها

باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ستستأنف المدارس الخاصة التعليم بشكل تقليدي وفقا لبرامجها.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التعليم أمين أمراللاهيف في مؤتمر صحفي متعلق بتنظيم العام الدراسي 2021-2022.

قال إن الدروس في المدارس الخاصة تقام في برنامج خاص.