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    علم وتعليم


    وزير التعليم: ستستأنف المدارس الخاصة التعليم بشكل تقليدي وفقا لبرامجها

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ستستأنف المدارس الخاصة التعليم بشكل تقليدي وفقا لبرامجها.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التعليم أمين أمراللاهيف في مؤتمر صحفي متعلق بتنظيم العام الدراسي 2021-2022.

    قال إن الدروس في المدارس الخاصة تقام في برنامج خاص.

     

    AZERTAG.AZ :وزير التعليم: ستستأنف المدارس الخاصة التعليم بشكل تقليدي وفقا لبرامجها
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