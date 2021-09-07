وزير التعليم: ستستأنف المدارس الخاصة التعليم بشكل تقليدي وفقا لبرامجها
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ستستأنف المدارس الخاصة التعليم بشكل تقليدي وفقا لبرامجها.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التعليم أمين أمراللاهيف في مؤتمر صحفي متعلق بتنظيم العام الدراسي 2021-2022.
قال إن الدروس في المدارس الخاصة تقام في برنامج خاص.
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