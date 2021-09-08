استراتيجية "الطاقة الخضراء" لأذربيجان في محط الاهتمام في إطار ميثاق التعاون

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

في 6 سبتمبر، بموجب "ميثاق التعاون" بين الدول المنتجة للنفط عقد مؤتمر للوزراء حول "الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة". حيث حضر هذا المؤتمر الذي عقد عبر الاتصال المرئي، حوالي 100 مشارك بما في ذلك الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية.

وفقًا لما أبلغته وزارة الطاقة أذرتاج أن وزير الطاقة "بارفيز شهبازوف" ألقى خطابا في الحدث الذي بدأ بكلمات افتتاحية للمسؤولين. كما تحدث في خطابه عن العمل الذي تم إنجازه في أذربيجان لتطبيق تقنيات أكثر كفاءة في توليد الكهرباء، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات التى تسبب إحتباسا حراريا. ومن الجدير بالذكر أنه من إحدى الأولويات الوطنية الخمس للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية للبلد حتى عام 2030 هو تحقيق "بيئة نظيفة" والتحول إلى بلد "تنمية خضراء" وذلك مؤشر على التزام أذربيجان بعملية التحول في مجال الطاقة.

ويجب الذكر أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف قد صرح بأن أراضي قراباغ التي تم تحريرها من الإحتلال الأرميني في الحرب الوطنية التي أستمرت 44 يومًا سوف تكون منطفة لتوليد الطاقة النظيفة "طاقة خضراء". وقد لوحظ انه يجري حاليًا إعداد خطط رئيسية ودراسات مناسبة بناء على هذا. وقال بارفيز شهبازوف: "أن هدفنا الرئيسي هو تلبية احتياجات الكهرباء لهذه المناطق بواسطة مصادر الطاقة المتجددة".

ومن الجدير بالذكر انه أثناء المؤتمر قام الوفد الأذربيجاني بضم موظفين في وزارة البيئة والموارد الطبيعية.