أوزبكستان تستضيف أسبوع التراث الثقافي والملتقى الدولي بمشاركة اليونسكو

طشقند، 9 سبتمبر (أذرتاج)

بمشاركة اليونسكو، سيعقد في مدينة خيوة القديمة في أوزبكستان في 14-15 سبتمبر الملتقى الثقافي الدولي تحت عنوان "آسيا المركزية في ملتقى الحضارة العالمية". سينظم في الفترة ما بين 13-21 سبتمبر في طشقند، خيوة ونوكوس أسبوع التراث الثقافي.

أفادت وكالة أذرتاج انه سيشارك في الحدث علماء في مجالات الاجتماع والإنسانية وفلاسفة ومؤرخون ومستشرقون ولغويون وخبراء الفنون وعلماء الانسان واخصائيون في المخطوطات والمنمنمات.

سيحضر الملتقى أكثر من 350 ممثل من 46 بلدا.

من المتوقع مشاركة وزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف في الملتقى. سينظم في إطار أسبوع التراث الثقافي المؤتمر الخامس في عنوان "التراث الثقافي لأوزبكستان – أساس النهضة الجديدة".