أذربيجان تشارك في مهرجان السينما الدولي
AzerTAg.az
١١.٠٩.٢٠٢١ [٢٠:٤٠]
باكو، 11 سبتمبر (أذرتاج)
سيقام في الفترة ما بين 19-24 سبتمبر في مدينة سامارا الروسية مهرجان "السينما للأطفال" الدولي الـ26.
أفادت وكالة أذرتاج ان المتفرجين في هذا العيد السينمائي سيستمتعون بالبرنامج الدولي الموسع. سيشارك في المهرجان سينمائيون من أذربيجان والنرويج وإيطاليا والسويد وجمهورية كوريا وبيلاروس وغيرها.
سيقدم في المهرجان فيلم "قيرميزي" (الأحمر) الاذربيجاني للمخرج طاهر طاهيروفيتس ومؤلف السيناريو سيفدا سلطانوفا.
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