آفاق جديدة للتعاون بين الإيسيسكو وأذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

باكو، 13 سبتمبر (أذرتاج)

عقد الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والسيد ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والسيد أنار كريموف، وزير الثقافة بجمهورية أذربيجان، اجتماعا لبحث التعاون الثلاثي بين منظمة الإيسيسكو وتحالف الحضارات ومنتدى باكو للحوار، لتعزيز الحوار بين الثقافات.

وخلال هذا الاجتماع، الذي تم أمس الأحد (12 سبتمبر 2021) في مدينة بولونيا الإيطالية في إطار مشاركتهم بمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين 2021، ثمن المجتمعون الأدوار والجهود التي تقوم بها المؤسسات الثلاث لترسيخ قيم التعايش والحوار بين الثقافات المختلفة، انطلاقا من قاعدة المشترك الإنساني.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ما يقوم به كل جانب من عمل في سبيل تعزيز الحوار الحضاري، وجرى الاتفاق على التعاون في تنظيم برامج ومشاريع مشتركة بهذا المجال، وتدارس مجموعة من المبادرات لفائدة الشباب والنساء، لتعزيز السلم والتقارب بين الثقافات والشعوب.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعيد أباه، مستشار المدير العام للإيسيسكو للشراكات والتعاون الدولي، والسيد واصف ايواز زاده، أمين اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بجمهورية أذربيجان، والسيدة نهال سعد، رئيس المكتب الاستشاري والمتحدث الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

كانت الجلسة الافتتاحية لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين 2021 قد انطلقت أمس في مدينة بولونيا الإيطالية، رئيس مجموعة العشرين لهذا العام، بمشاركة رئيس سلوفانيا ورئيس وزراء سيريلانكا وعدد كبير من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والقيادات الدينية والشخصيات الفكرية العالمية ووفد من جمهورية أذربيجان.

وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان (السلام بين أتباع الثقافات والتفاهم بين أتباع الأديان)، برعاية من الرئاسة الإيطالية، ويستمر خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر، قبيل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين، ويعتبر أحد أهم مبادرات مجموعة العشرين، لبناء مساحة للقاء والحوار، ليس فقط بين الزعماء الدينيين، لكن أيضا بين السلطات السياسية للدول والمنظمات الدولية، والسلطات الروحية والشخصيات الفكرية حول القضايا والبرامج المهمة.