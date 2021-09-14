محمية إيتشري شهر ومؤسسة كتارا توقعان على مذكرة تفاهم

باكو، 14 أيلول، أذرتاج

ادارة محمية الدولة "إيتشري شهر" التاريخية المعمارية الهندسية ومؤسسة الحي الثقافي كتارا توقعان على مذكرة تفاهم لدى مجمع قصور شاهات شروان من قبل رئيس مجلس ادارة المحمية عسكر علي اكبروف والدكتور خالد بن إبراهيم السليطي.

قالت المحمية في بيان إن هدف المذكرة ترويج التراث الثقافي بين المؤسستين وتحقيق تعاون في الابحاث العلمية الثقافية المشتركة وتنظيم المعارض والندوات والدعاية بما يساهم في المزيد من تنمية العلاقات الثقافية بين جمهورية أذربيجان ودولة قطر.