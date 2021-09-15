معهد المخطوطات الاذربيجاني يحصل على نسخة مخطوط "إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان"

باكو، 15 سبتمبر (أذرتاج)

حصل معهد المخطوطات الاذربيجاني الحامل اسم محمد فضولي لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم على نسخة مخطوط كتاب "إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان" للحسن بن يوسف بن المطهر (العلامة الحلي).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد ان المخطوطة نسخها محمد صادق بن محمد حسن بالخط النسخي عام 1220 هجريا و1805 ميلاديا.

أهدى هذه النسخة الى المعهد تحماسب ابراهيموف.