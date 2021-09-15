  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    معهد المخطوطات الاذربيجاني يحصل على نسخة مخطوط "إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان"

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٢٥‎]

    باكو، 15 سبتمبر (أذرتاج)

    حصل معهد المخطوطات الاذربيجاني الحامل اسم محمد فضولي لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم على نسخة مخطوط كتاب "إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان" للحسن بن يوسف بن المطهر (العلامة الحلي).

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد ان المخطوطة نسخها محمد صادق بن محمد حسن بالخط النسخي عام 1220 هجريا و1805 ميلاديا.

    أهدى هذه النسخة الى المعهد تحماسب ابراهيموف.

     

    AZERTAG.AZ :معهد المخطوطات الاذربيجاني يحصل على نسخة مخطوط "إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
    المدارس الأذربيجانية تستقبل 158 ألف و608 طفل للصف الأول الابتدائي في هذه السنة الدراسية
    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٢]
    وزير التعليم: ستستأنف المدارس الخاصة التعليم بشكل تقليدي وفقا لبرامجها
    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
    عدد الطلاب في المحاضرات في الجامعات سيتم تحت المراقبة
    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١١:٠٣]
    حفريات في معلم العصر الحجري الحديث في أغسطافا تكشف عن تاريخ المنطقة
    معهد المخطوطات الاذربيجاني يحصل على نسخة مخطوط "إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان"