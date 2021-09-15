باشازاده يلتقي بالامين العام للجنة العليا للأخوة الانسانية مستشار شيخ الازهر في بولونيا

بولونيا، 15 أيلول، أذرتاج

التقى رئيس ادارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده بالامين العام للجنة العليا للأخوّة الانسانية مستشار شيخ الازهر محمد عبد السلام على هامش النسخة الثامنة من منتدى مجموعة العشرين الدينية المنعقدة في مدينة بولونيا الايطالية.

أفادت أذرتاج أن رئيس ادارة مسلمي القوقاز اكد في اللقاء على تحرير أذربيجان اراضيها التي كانت تحت احتلال أرمينيا لمدة 30 سنة متحدثا عن اعمال التخريب والتدمير على يد الارمن في تلك الاراضي مشيرا الى تدمير 64 مسجدا من اجمالي 67 مسجدا من قبل العدو تدميرا بجانب المقابر والمدافن التي تعرضت للهدم والنهب.

وابلغ باشازاده أن أذربيجان تنفذ في الوقت الحاضر في اراضيها المحررة من الاحتلال الارميني اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح في الآثار الدينية الثقافية ضمن اعمال اعادة البناء والاعمار الشاملة المنفذة في تلك الاراضي.

وقال باشازاده انه قد دعا شيخ الازهر احمد الطيب لزيارة أذربيجان وإنه يجدد الدعوة.

وطلب الامين العام للجنة العليا للأخوّة الانسانية مستشار شيخ الازهر محمد عبد السلام من رئيس ادارة مسلمي القوقاز بنقل تحيات شيخ الازهر احمد الطيب الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وعبر عن الارتياح من التعاون المثمر مع ادارة مسلمي القوقاز فيما دعا باشازاده لزيارة مصر.

وقال الامين العام انه ينتظر بفارغ الصبر زيارة له لاذربيجان واعادة لقائه مع باشازاده.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء حول افاق التعاون بين ادارة مسلمي القوقاز وللجنة العليا للأخوّة الانسانية .

بداقوف مراسل أذرتاج