استيراد 64 حافلة الى أذربيجان خلال 6 أشهر
AzerTAg.az
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٢]
باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم استيراد 64 حافلة الى أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان هذه الفترة شهدت احضار 44 الفا و48 سيارة و3198 شاحنة الى البلد.
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