باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تم استيراد 64 حافلة الى أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان هذه الفترة شهدت احضار 44 الفا و48 سيارة و3198 شاحنة الى البلد.

AZERTAG.AZ : استيراد 64 حافلة الى أذربيجان خلال 6 أشهر

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