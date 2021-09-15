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    استيراد 64 حافلة الى أذربيجان خلال 6 أشهر

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٢]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم استيراد 64 حافلة الى أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان هذه الفترة شهدت احضار 44 الفا و48 سيارة و3198 شاحنة الى البلد.

    AZERTAG.AZ :استيراد 64 حافلة الى أذربيجان خلال 6 أشهر
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