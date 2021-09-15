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    ارتفاع إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٠]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم أنتاج 1214 سيارة في البلاد خلال أشهر يناير - أغسطس أو 44 سيارة أكثر من نفس الشهر من العام الماضي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم إنتاج منتجات بقيمة 228.1 مليون مانات في إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات. وارتفع إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

     

    AZERTAG.AZ : ارتفاع إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان
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