إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح
AzerTAg.az
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٣٨]
باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أنتجت محطات طاقة الرياح الناشطة على نطاق الجمهورية خلال شهر أغسطس من العام الجاري 3.2 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 5.9 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة الشمسية في البلاد خلال الشهر الماضي.
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