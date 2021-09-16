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    حفل ازاحة الستار عن تمثال الشاعر الحكيم الأذربيجاني نظامي الكنجوي في أوكرانيا

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٦]

    خاركيف، 16 أيلول، أذرتاج

    جرى في ثاني اكبر مدن أوكرانيا خاركيف حفل ازاحة الستار عن تمثال الشاعر الحكيم الأذربيجاني نظامي الكنجوي الذي نصب مشتركا من قبل سفارة أذربيجان في أوكرانيا والقنصلية الفخرية في خاركيف وادارة عمدة خاركيف.

    وحضر الحفل الذي انطلق بعزف النشيدين الوطنيين النائب الاول لوزير الثقافة الأذربيجاني إلنور علييف والرئيس المشارك لمجموعة الصداقة البرلمانية الأذربيجانية الاوكرانية رفأت قولييف وسفيرة أذربيجان في أوكرانيا إلميرا أخوندوفا وأمين مجلس مدينة خاركيف القائم بأعمال عمدة خاركيف أيغور تيريخوف وسائر مسؤولي ادارة ولاية خاركيف ورؤساء الجالية الأذربيجانية والنواب وأبناء جلدتنا وسكان المدينة.

    وبعد الفصل الرسمي نظمت حفلة موسيقية بهذه المناسبة في مبنى فيلهارمونيا خاركيف.

    حسينلي مراسل اذرتاج

     

     

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