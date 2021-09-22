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    علم وتعليم


    بدء اعادة بث مواد الدروس المتلفزة

    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٥‎]

    باكو، 22 أيلول، أذرتاج

    اعلنت وزارة التعليم عن بدء اعادة بث مواد الدروس المتلفزة وذلك ضمن برنامج "وقت الدرس".

    واوضحت الوزارة في بيان أن اعادة بث المواد المصورة تنطلق 22 ايلول اليوم للصفوف الابتدائية من الاول الى الرابع ومن 29 ايلول للصفوف المتوسطة والثانوية من الخامس الى الحادي عشر خمسة ايام اسبوعيا من الساعة 10.00 الى 18.00.

    واضافت انه من الممكن متابعة مواد الدروس المتلفزة عبر حساب "وقت الدرس" على الفيسبوك وكذلك قناة اليوتوب الخاصة بوزارة التعليم.

    AZERTAG.AZ :بدء اعادة بث مواد الدروس المتلفزة
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