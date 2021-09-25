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    أذربيجان: تستأنف المواصلات العامة عملها في أيام العطلة في يومي السبت والأحد ابتداء من 1 أكتوبر

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٣]

    باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج)

    أفادت وكالة اذرتاج ان مجلس العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني قرر تخفيف التقييدات.

    ابتداء من 1 أكتوبر عام 2021 يسـتأنف عمل المواصلات العامة، كذلك ميترو انفاق باكو ابتداء من 1 أكتوبر عام 2021.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تستأنف المواصلات العامة عملها في أيام العطلة في يومي السبت والأحد ابتداء من 1 أكتوبر
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