زوار المحافظات والمدن بالسكة الحديدية والمواصلات العامة مطالبون بتقديم شهادة التطعيم

باكو، 25 سبتمبر (أذرتاج)

بناء على قرار مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني، يطلب من الركاب الذين تتجاوز أعمارهم عن 18 سنة ان يقدموا شهادة عن تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد ابتداء من 1 أكتوبر عام 2021 والجرعة الثانية من لقاح كورونا ابتداء من 1 نوفمبر عام 2021 او شهادة التعافي من فيروس كورونا عند زيارة المحافظات والمدن بالسكك الحديدية والحافلات (باستثناء خدمات التاكسي)، ذلك باستثناء المواصلات العامة بين باكو وسومغايت ومحافظة ابشيرون.