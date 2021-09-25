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    إطلاق خدمة لإعادة تعبئة بطاقات المواصلات العامة "باكي كارد" إلكترونيا

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٧]

    باكو، 25 سبتمبر (اذرتاج)

    أطلقت وكالة النقل بباكو خدمة جديدة لمستخدمي الحافلات وميترو باكو تسمح بإعادة تعبئة بطاقات "باكي كارد" إلكترونياً من خلال البوابة الالكترونية عبر الانترنت.

    أفادت وكالة أذرتاج ان بوابة online.bakikart.az الالكترونية مخصصة لذلك. لإعادة تعبئة الرصيد في بطاقة "باكي كارد" إلكترونياً يجب في البداية انشاء غرفة الكترونية شخصية من خلال البريد الالكتروني او رقم الهاتف الجوال. ويمكن تعبئة رصيد البطاقة بطريقين: مباشرة او من خلال إضافة البطاقة الى الغرفة الالكترونية. وأحسن وأسرع طريقة هي إضافة البطاقة الى الغرفة الالكترونية لتسهيل الإجراءات.

    يطلب من المستخدم إدخال الرقم المتسلسل المدون أسفل البطاقة ومن ثم تحديد المبلغ المطلوب إضافته كرصيد والدفع إلكترونياً عبر البطاقة الائتمانية.

    AZERTAG.AZ :إطلاق خدمة لإعادة تعبئة بطاقات المواصلات العامة "باكي كارد" إلكترونيا
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