مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني يعلن عن المرحلة التالية من مسابقة "ورق الغار"

باكو، 30 سبتمبر (أذرتاج)

بدأت المرحلة التالية من مسابقة "ورق الغار" التي يعقدها مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني كل خمس سنوات، من أجل تحسين وتقييم مجال الترجمة الأدبية في البلاد.

مسابقة "ورق الغار"

شروط المسابقة

* يتم قبول نماذج صغيرة من النثر والشعر المترجم من لغة الأصل إلى اللغة الأذربيجانية في 2020-2021م: أعمال النثر – ما يصل إلى 20000 حرف؛

نماذج من الشعر - 100 سطر؛

* لا يحق منح الجائزة في كل ترشيح أكثر من عمل واحد للمؤلف الواحد؛

* يجوز للمؤلف تقديم عمل واحد فقط للمسابقة؛

* لا يوجد حد لعمر المشارك... المسابقة مفتوحة للمشاركين من جميع الأعمار؛

* يتم قبول الأعمال من 1 أكتوبر إلى 20 ديسمبر؛

* سيتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في حفل توزيع الجوائز في 5 مارس 2022م.

مسار المسابقة

* يتم تقديم الأعمال المقدمة للمسابقة في المرحلة الأولى إلى مجلس الخبراء بطريقة مرقمة مع الحفاظ على سرية اسم المؤلف. وفي المرحلة الثانية يتم تقديم 20 عملا إلى لجنة الجائزة للمناقشة؛

* يتم تقييم الأعمال على نظام من 5 إلى 10 نقاط؛

* لا تُفصَح عن أسماء أعضاء مجلس الخبراء ولجنة الجائزة حتى حفل توزيع الجوائز؛

* سيتم منح الفائزين دبلومات، وأوسمة، وجوائز نقدية.

قيمة جائزة المسابقة

فئة النثر

المركز الأول – 2000 (ألفي) منات

المركز الثاني – 1000 (ألف) منات

المركز الثالث – 500 (حمسمائة) منات

الجائزة التشجيعية – 300 (ثلاثمائة) منات

فئة الشعر

المركز الأول – 2000 (ألفي) منات

المركز الثاني – 1000 (ألف) منات

المركز الثالث – 500 (حمسمائة) منات

الجائزة التشجيعية – 300 (ثلاثمائة) منات

كيفية إرسال الأعمال:

* يجب إرسال الأعمال إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) مع قائمة بنماذج أخرى من ترجمة المؤلف ومصدر النشر، أو تقديمها في 5 نسخ في شكل ورقي؛

* يجب الإشارة إلى اللغة التي تُرجم منها العمل إلى اللغة الأذربيجانية؛

* لا تُقبل الأعمال المقدمة دون الامتثال لشروط المسابقة؛

المستندات المطلوبة الإضافية

* صورة من البطاقة الشخصية؛

* رقم هاتم للمشارك في المسابقة.

العنوان: 74 شارع عليماردان بك توبتشوباشوف، حي نسيمي، مدينة باكو - أذربيجان.

البريد الإلكتروني: [email protected]

هاتف: (012) 595 10 69

محمول: (055) 988 89 30 (واتساب)