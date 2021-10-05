الإيسيسكو وجامعة باكو تنظمان ورشة لتدريب الشباب على أجهزة القياس والهندسة العكسية

باكو، 5 أكتوبر (أذرتاج)

شهد مقر جامعة باكو الحكومية في جمهورية أذربيجان انطلاق الورشة التدريبية، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع جامعة باكو واللجنة الوطنية الأذربيجانية للتربية والعلوم والثقافة، لتدريب الشباب على أجهزة القياس والهندسة العكسية، وتتضمن عددا من التدريبات النظرية والتطبيقية، لتعريف المشاركين بمكونات الأجهزة، وكيفية توظيف أنظمتها الاستشعارية المختلفة، وآليات التحكم بوحداتها الدقيقة، وطرق معالجة بياناتها.

وخلال حفل افتتاح الدورة، الذي تم تنظيمه أمس الإثنين (4 أكتوبر 2021)، وجه الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو كلمة مصورة، أكد فيها أهمية الورشة التدريبية، باعتبارها تمزج بين الجانبين النظري والتطبيقي في بناء مهارات الشباب، مشددا على ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال عقد دورات تهدف إلى التكوين على التعامل مع الأدوات العلمية الحديثة، وطرق إصلاحها وصيانتها.

وأشار إلى أن تحديث المراكز البحثية يعتبر أساس الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية في دول العالم الإسلامي، وأن منظمة الإيسيسكو، في ظل رؤيتها الجديدة، لن تدخر جهدا في دعم تطوير قطاع البحث العلمي بالدول الأعضاء، لأن الدول التي تتوفر على مختبرات بحثية متطورة وكفاءات بشرية عالية، يكون لديها القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث، وقد ظهر ذلك خلال أزمة جائحة كوفيد 19.

ومن جانبه، نوه السيد إلشين باباييف، رئيس جامعة باكو الحكومية، بالشراكة الاستراتيجية الناجحة بين الإيسيسكو وجمهورية أذربيجان، مؤكدا تطلعه لتعزيز آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، ونشر المعرفة.

وفي كلمته أشاد السيد واصف ايواز زاده، أمين اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بجمهورية أذربيجان، بالشراكة المتميزة بين منظمة الإيسيسكو وجمهورية أذربيجان في مجالات اختصاص المنظمة، مؤكدا أهمية البرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين في مجال تدريب وبناء قدرات الشباب.

وشارك في افتتاح الورشة، التي تستمر لمدة أربعة أيام، الدكتور فؤاد العيني، خبير بقطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، حيث أشار في كلمته إلى أهمية الورشة في بناء القدرات وتحسين جودة أداء المراكز البحثية، مؤكدا استعداد المنظمة الدائم لتعزيز استفادة دول العالم الإسلامي من القدرات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.