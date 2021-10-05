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    علم وتعليم


    مكتبة جامعة "آدا" في معرض باكو الدولي السابع للكتب

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥‎٨]

    باكو، 5 أكتوبر (أذرتاج)

    ستشارك مكتبة جامعة "آدا" في معرض باكو الدولي السابع للكتب المزمع انعقاده من 6 الى 10 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجامعة ان الهدف الرئيسي للمعرض هو تزويد القراء بمعلومات عن مفهوم الكتاب الالكتروني والاستفادة منه. سينظم المعرض برعاية وزارة الثقافة الأذربيجانية وشركة Caspian Event Organisers.

    ستعرض في المعرض مجموعة مكونة من 100 كتاب من مكتبة جامعة "آدا".

    سيتمكن القراء من التعرف على أكثر من 3500 مصدر الكتروني قدمته المكتبة.

    AZERTAG.AZ :مكتبة جامعة "آدا" في معرض باكو الدولي السابع للكتب
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