افتتاح النسخة السابعة لمعرض باكو الدولي للكتب – صور

باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج

افتتح 6 اكتوبر اليوم لدى مركز باكو للمعارض باكو اكسبو النسخة السابعة لمعرض باكو الدولل للكتب وكرست هذه النسخة للذكرى السنوية الـ880 للشاعر والحكيم الأذربيجاني المرموق نظامي الكنجوي بالتماشي مع اعلان الرئيس إلهام علييف عام 2021م في أذربيجان "عام نظامي الكنجوي".

وافتتح المعرض نائب رئيس الوزراء علي احمدوف بكلمة افتتاحية هنأ في البداية جميع محبي الكتب والمشاركين بمناسبة هذا العيد. وقال إن الكتاب قيمة عالمية مضيفا أن معارض الكتب الدولية وكذلك سائر الفعاليات الدولية تنظم في البلد بالمستوى العالية باهتمام ورعاية الرئيس إلهام علييف.

واعرب عن امله في أن الزوار والمشاركين في المعرض يتمكنون من الحصول على معلومات اكثر واشمل حول أذربيجان وتاريخها وثقافتها وأدبها ومستوى تنميتها.

واكد على أن شعب أذربيجان يعيش أكثر ايامه شرفا ومجدا في الفترة الحالية بعد تحقيق النصر الباهر في حرب قراباغ الثانية بتحرير اراضي البلد الباقية تحت احتلال أرمينيا منذ 30 سنة لافتا الى ضرورة نسخ هذا التاريخ الحي المتضمن تحرير الاراضي المحتلة وتنفيذ اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح الشاملة فيها واعادة الحياة الى الاراضي المحررة الى كتب ودعا المؤرخين والكتّاب والشعراء لتحمل المسؤولية الكبيرة عن هذا العمل الضخم من اجل نقل تاريخ كتّاب هذا التاريخ الشريف الى الاجيال القادمة.

وقال وزير الثقافة انار كريموف إن معرض باكو للكتب الحائز تاريخ الـ14 سنة بعد من المهرجانات المتقدمة في صفوف الفعاليات الدولية الخاصة بمختلف المجالات المنظمة في البلد وزاد أن غرض المعرض زيادة الاهتمام في المجتمع بالكتب والقراءة والمطالعة وتعريف المشاركين على مستجدات رقمية في مجال عمل الطباعة ودعم تنمية قطاع طباعة الكتب في البلد والتطورات الادبية الحديثة.

واوضح الوزير كريموف أن النسخة الحالية من المعرض تشارك في فعالياتها 43 منظمة اجنبية من 12 بلدا و121 مؤسسة محلية في مجال الطباعة والنسخ وحرفة الكتب مضيفا أن برنامج المعرض يتضمن تنظيم اكثر من 200 فعالية مختلفة ومنها مسرحيات الدمى للاطفال على اساس نتاجات ومؤلفات نظامي الكنجوي وساعات الحكايات للاطفال خلال "ساعة الطفل" وولقاءات مع كتّاب الاطفال وحلقات تعليمية للاطفال والكبار وعروض الكتب التفاعلية وايام التوقيع ومؤتمرات وندوات ومنصات تعاون بين اشخاص قطاع الكتاب وبرامج موسيقية وفقرات فنية.

واكد على أن النسخة السابعة لمعرض باكو للكتب تتميز بأن تكون اول فعالية دولية تنظم في اراضي دولة الشعب الذي حقق النصر الباهر مبلغا أن المعرض يعرض المؤلفات والمصنفات التي تتحدث عن مزايا النصر الباهر في قراباغ وتاريخ قراباغ وثقافتها.

وابلغ بالمناسبة أن حملة "لنأتي قراباغ بالكتب" التي اطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع مكتبة أذربيجان القومية منذ 15 يناير العام الحالي لقيت ترحابا ودعما كبيرا في اوساط الشعب حيث جمعت الى الحين 55 الفا و482 كتاب حيث يعيد الشعب حاليا الى قراباغ ثقافته وأدبه ايضا.

واعلن الوزير كريموف أن المعرض الذي كان ينظم كل سنتين قد تقرر تنظيمه كل سنة من الآن فصاعدا.

والقى وزير التعليم امين امرللايف والكاتب الشعبي انار ونائب وزير الثقافة والسياحة التركي احمد مصباح كلمات هنأوا فيها محبي الكتب بمناسبة افتتاح المعرض.

ثم تعرف الضيوف على مقتنيات المعرض الذي تستمر فعالياته الى 10 اكتوبر.