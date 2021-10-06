سفير كولومبيا: ندعو الجميع لزيارة جناحنا الحافل بفعاليات متعددة

باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج

قال سفير كولومبيا في أذربيجان لوئس انطونيو ديماته كارديناس إن بلادنا تشارك في معرض باكو للكتب للمرة الثالثة على التوالي ونحن ممتنون بوجهنا سفارة كولومبيا في أذربيجان من المشاركة في هذا المعرض وانتهازا مني للفرصة اود أن ارفع شكري لوزارة الثقافة على تنظيم مثل هذه الفعاليات.

واضاف السفير الكولومبي كارديناس أننا من المشاركين الفعالين حيث نعرض هنا كتب الكتاب الكولومبيين المرموقين وعلى رأسهم ماركيس. كما تختلف الكتب المعروضة في جناحنا بين السياحة والطباخة القومية والثقافة الكولومبية مضيفا أن جناحنا يعرض رقصا قوميا بدعم نائبة رئيس اكاديمية باكو لتصميم الرقص ونعرض غدا حفلة موسيقية لفريق كولومبي وادعو الجميع لزيارة جناحنا الحافل بفعاليات متعددة.