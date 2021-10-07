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    ثقافة


    مؤتمر في موضوع "التراث الثقافي لألبانيا القوقازية" في مدريد

    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥‎٠]

    مدريد، 7 أكتوبر (اذرتاج)

    أقيم في جامعة الملك خوان كارلوس بمدريد مؤتمر في عنوان "التراث الثقافي لألبانيا القوقازية".

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذا المؤتمر هو الثاني من نوعه الذي تستضيفه جامعة الملك خوان كارلوس في اسبانيا. انعقد المؤتمر الأول في عام 2017 في الجامعة في اطار الفعاليات المكرسة لعام التعدد الثقافي الاذربيجاني، بمبادرة من الاكاديمي كمال عبد الله.

    تحدث كمال عبدالله ونيجار عسكروفا أستاذة الموسيقى في معهد مدريد الملكي للموسيقى عن تاريخ ألبانيا القوقازية والتنوع الثقافي في أذربيجان.

    ثم ألقى الأمين العام لجمعية مستشرقي اسبانيا الدكتور في الآثار في جامعة مدريد خيسوس خيل فوينساتا كلمة في موضوع "المكتشفات الاثرية ومجمعات الاديرة في تاريخ ألبانيا القوقازية".

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