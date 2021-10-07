الذكرى الـ120 على تأسيس مدرسة باكو الروسية المسلمة للبنات

باكو، 7 تشرين الأول، أذرتاج

تمر اليوم 120 عام على تأسيس مدرسة باكو الروسية المسلمة للبنات على حساب اموال مليونير النفط المحسن الحاج زين العابدين تقييف.

جميع الوثائق الخاصة باول المدرسة العلمانية للبنات في باكو والمواد المتعلقة بتنظيم عملية التعليم والتربية بمدرسة البنات محفوظة لدى متحف التاريخ الوطني الأذربيجاني لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

وكان مشروع انشاء وتأسيس المدرسة للبنات في باكو من المشاريع الاجتماعية العديدة التي تقدم بها الحاج زين العابدين تقييف كونه عضوا لدى مجلس ادارة باكو وتيسر له في نهاية المطاف تحقق امله المنشود عام 1896م وانطلقت اعمال انشاء مبنى مدرسية للبنات في يونيو حزيران عام 1898م مبادرة عنه وعلى حساب امواله الخاصة. وجلب تقييف المعمار المهندس المرموق البولندي يوسف قوسلافسكي الى انشاء المبنى.

وكانت المدرسة في البداية تقبل البنات المسلمات بنات 7 اعوام ثم ارتفعت الى 8 سنوات وكان من المخطط اولا انتساب 50 تلميذة الى المدرسة ومنهن 20 تلميذة من العائلات الفقيرة على حساب اموال تقييف و30 تلميذة على اموالهن وكن يتعلمن بالمدرسة ويقمنَ في المسكن الداخلي بالمدرسة. سرعان ما تقلت المدرسة طلبات عديدة عن العائلات الفقيرة من مختلف المناطق بقبول بناتهم الى المدرسة وقرر مجلس ادارة المدرسة بمقترح تقييف بقبول 13 تلميذة فقيرة اخريات الى المدرسة على اموال المحسن نفسه. وبلغ عدد التلميذات المتعلمات مجانا او على حساب تقييف 35 تلميذة من اجمالي التلميذات المتعلمات فيها 58 تلميذة. وبذلك تفوق عدد التلميذات المتعلمات مجانا على عدد المتعلمات على حساب اموالهن. وكانت غالبية التلميذات من شوشا وتبيليسي وشمال القوقاز وكذلك باكو التي كانت في المراكز الاخيرة بين سائر المناطق.

وجرى حفل مهيب لافتتاح مدرسة باكو الروسية المسلمة للبنات باسم القيصرية ألكساندرا فيودوروفنا لدى المبنى الجديدة المنشأة على شارع نيقولايفسكي في باكو يوم 7 اكتوبر تشرين الاول عام 1901م. وكانت المدرسة مؤسسة مغلقة كان من الممنوع دخول الذكور فيها. وكان المحسن تقييف نسفه يزود ويمون التلميذات البدلات المدرسية والطعام والمواد التعليمية على حساب امواله.

وكن المدرسات تدرسن التلميذات في المدرسة المواد العامة المدرسة بجانب دروس عملية في الاعمال اليدوية الحرفية وترتيب المنازل.

وضعت هذه المدرسة قاعدة التعليم العلماني الاول للبنات المسلمة ومنح شعب أذربيجان امهات مثقفات منورات وتأهيل كادرات محترفات الى الوطن وكذلك التعليم والتربية للمرأة المسلمة في أذربيجان.