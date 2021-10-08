باكو تستضيف منتدى دولية في "الذكرى الـ30 لاستقلال الدول التركية والعالم التركي"

باكو، 8 تشرين الأول، أذرتاج

انطلقت فعاليات منتدى دولية في "الذكرى الـ30 لاستقلال الدول التركية والعالم التركي" بتنظيم مشترك عن جانب جامعة التقنية الأذربيجانية ومؤسسة الوطن التركي ووكالة رجال الاعمال الاتراك والتنسيق تيكا 8 اكتوبر تشرين الاول اليوم في باكو.

وبدأت المنتدى الدولية بعزف النشيدين الوطنيين لكل من أذربيجان وتركيا.

والمنتدى الدولية ترتكز على موضوع الوحدة التركية الرئيسي فيما اكد في كلمات ألقاها كل من نائب وزير التعليم الأذربيجاني مختار محمدوف ورئيس مؤسسة الوطن التركي محمد اوز وسفير تركيا في أذربيجان جاهد باغجي ومنسق مندوبية باكو لمنظمة تيكا فاتح يلماز على اهمية الحدث.

ثم اتصل المشاركون عبر الاتصال المرئي برئيس المنظمة التركية القومية يونسكو اوجال اوغوز.

ويبحث 18 خبيرا وباحثا عن مختلف المؤسسات التعليمية العالية والعلمية الأذربيجانية و31 ضيفا عن جامعة غازي التركية وجامعة ماناس القيرغيزية وجامعة احمد يسوي التركي الكازاخي 48 تقريرا علميا في حلقات نقاش منظمة في المنتدى الدولية المستمرة الى 10 اكتوبر.