صدر مؤخرًا.. “أدب المهجر في كتابات المستشرقين.. عايدة إيمان قولييفا نموذجًا”

باكو، 9 أكتوبر (أذرتاج)

صدر مرخرًا وتحت رعاية سفارة أذربيجان بالقاهرة كتاب “أدب المهجر في كتابات المستشرقين.. عايدة إيمان قولييفا نموذجًا”، للناقدة، الدكتورة رشا غانم.

والكتاب صدرت طبعته الأولى عن دار المفكر العربي.

والكتاب من تقديم د.إميل رحيموف، دبلوماسي بالسفارة، وهو يحتوي على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول، ويقدم صورة مشرِّفة من حوار الثقافات بين الشرق والغرب.

كما أنه يركز على رائدة علم الاستشراق في أذربيجان، وواحدة من أهم رواد الاستشراق في العالم، وهي المستشرقة، عايدة إيمان قولييفا، وذلك من خلال توضيحات وتحليلات د.رشا غانم، لكل ما كتبته المستشرقة الأذربيجانية عن أدب المهجر، وخاصة في كتابها المترجم للعربية “أعلام الأدب العربي الجديد”، والذي عكفت فيه قولييفا علي الاهتمام بدراسة أدب المهجر دراسة مستفيضة.

كما كشفت عن التأثيرات الأجنبية في أدباء المهجر ودورهم في تحديث الأدب العربي وتوطيد موقف شديد التحرر نحو الأدب يخلو من العيوب الملازمة في المذهب التقليدي، وبيان ما امتلكه أعلام أدب المهجر من القوة والوعي الفني.