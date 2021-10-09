عرض شيق في معرض باكو للكتب – سجادة "بهرام كور ودورستي"

باكو، 9 أكتوبر (أذرتاج)

أقيم حفل عرض سجادة "بهرام كور ودورستي" في 9 أكتوبر في إطار معرض باكو الدولي السابع للكتب، الذي يستضيفه مركز باكو للمعارض برعاية وزارة الثقافة.

أفادت وكالة اذرتاج ان مؤلف السجادة الرسام الاذربيجاني الشهير تارير بشيروف كرس عمله لقصة حب من مثنوي "الحسنوات السبع" للشاعر الاذربيجاني العبقري نظامي كنجوي.

قدم الرسام بشيروف معلومات مفصلة عن السجادة وقال ان السجادة تتوسطها صورة بهرام كور وجميلة القصر السابع "دورستي". وحول صورة القصر صور من القصة التي تحكيها الجميلة دورستي. نسجت السجادة من الحرير والصوف وتتميز بالرشاقة.