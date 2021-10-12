أذربيجان تعدّل بعض قواعد الدراسة للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في مؤسساتها التعليمية

باكو، 12 أكتوبر (أذرتاج)

أدرجت تعديلات على قواعد الدراسة للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في جمهورية أذربيجان ولمواطني أذربيجان في الخارج.

أفادت وكالة أذرتاج ان القرار الصادر بهذا الشأن عن رئيس الوزراء الاذربيجاني ينص على قبول الأجانب الإلكتروني، المتقدمين لقبول مؤسسات التعليم العالي الأذربيجانية دون المشاركة في امتحانات المركز الحكومي للامتحان، ذلك بغرض تسهيل إجراءات التقدم للقبول الى مؤسسات التعليم العالي الأذربيجانية، في الوقت ذاته بغرض النظر في طلبات القبول ومتابعتها ومراقبة نتائجها واجراء التحاليل الإحصائية.

سيتمكن الأجانب من التقدم للقبول الى مؤسسة التعليم بعد ملء الاستمارة الالكترونية عبر دخول ايقونة قبول الوثائق الالكترونية في "النظام المركّز لاستعلامات التعليم" لدى وزارة التعليم الأذربيجانية.

سيتمكن الأجانب من الدراسة في الفصول والدورات التحضيرية أو في الدروس الإعدادية على مستوى التعليم مباشرة إذا ليس مستوى المعرفة اللغوية والتخصصية للمتقدمين لقبول مؤسسات التعليم العالي بمستوى مطلوب.

يدرس معظم الطلاب الأجانب في أذربيجان على أساس معاهدة وقعوها مع مؤسسة التعليم العالي التي يدرسون فيها.

يجب على الطلاب الأجانب الذين يتابعون الدراسة في أذربيجان ان يقدموا نسخة من وثيقة اذن الإقامة المؤقتة التي يحصلون عليها من جهاز الهجرة الاذربيجاني الى مؤسسة التعليم خلال مدة أقصاها 90 يوما، ذلك بناء على المادة رقم 44.2 من قانون الهجرة الأذربيجاني.

بنا على التعديل الجديد، تنص المعاهدة الموقعة بين الطلاب ومؤسسة التعليم العالي على طرد الطلاب منها في حالة عدم تقديم وثيقة الإقامة إليها.