نقل 33.4 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأولولأ، (أذرتاج)

بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوربا – القوقاز وآسيا) 33.4 مليون طن وبلغ حجم تبادل البضائع 7 مليارات و931 مليون طن / كم خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان 18 مليونا و643.1 ألف طن أو 55.8 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر و11 مليونا و9.2 ألف طن أو 32.9 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية و3 ملايين و784 ألف طن أو 11.3 في المائة عن طريق البحر.

تم تشكيل 21.9 في المائة أو 7 ملايين و324.4 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.