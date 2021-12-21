تصدير 16.5 ألف طن من الشحنات جوا
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢١ [١٣:٠٨]
باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 16 ألفا و518 طن من الشحنات جوا خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الشحنات المستوردة جوا خلال الشهر المذكور كان 790 طن.
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