تصدير 16.5 ألف طن من الشحنات جوا

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان 16 ألفا و518 طن من الشحنات جوا خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الشحنات المستوردة جوا خلال الشهر المذكور كان 790 طن.