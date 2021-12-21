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    السكك الحديدية تنقل 17.3 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٣:٢٦]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نقل 17.3 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر من العام الحالي عبر السكك الحديدية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن 67.1 في المائة من الواردات خلال هذه الفترة كانت الشحنات المنقولة عبر الطرق البرية و10.7 في المائة جوا و4.7 في المائة بحرا.

     

    AZERTAG.AZ :السكك الحديدية تنقل 17.3 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان
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