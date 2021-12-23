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    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان في نوفمبر

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٢:٤٦]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان بلغ 8824 سيارة بتكلفة 90 مليونا و997 الف دولار خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أنه كان 27 مركبة من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او اكثر و8324 مركب لنقل الركاب عامة و453 مركب لنقل الشحن و20 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان في نوفمبر
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